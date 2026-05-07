KI-Gesetz der EU: Neues Verbot für Missbrauch-Deepfakes beschlossen

Die EU einigt sich auf ein striktes Verbot sexualisierter Deepfakes und KI-generierter Missbrauchsdarstellungen. Was die neuen Regeln ab 2026 konkret bedeuten (Foto: dpa).

Die EU einigt sich auf ein striktes Verbot sexualisierter Deepfakes und KI-generierter Missbrauchsdarstellungen. Was die neuen Regeln ab 2026 konkret bedeuten (Foto: dpa). Foto: Markus Lenhardt

Im Folgenden:

EU-Einigung gegen Deepfakes: Strengere Regeln ab Dezember 2026Bevor die Änderungen in Kraft treten können, muss die Einigung noch vom Plenum des EU-Parlaments und dem Rat bestätigt werden. Geht...

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