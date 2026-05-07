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Warsteiner Brauerei: Konzern schließt Standorte und bündelt Bierproduktion

Die Warsteiner Brauerei (Haus Cramer Gruppe) reagiert auf den sinkenden Bierkonsum in Deutschland mit einem drastischen Kapazitätsabbau. Der Konzern konzentriert seine gesamte NRW-Bierproduktion am Stammsitz in Warstein, was das Aus für die Standorte in Herford und Paderborn bedeutet. Während die Gewerkschaft NGG von Wortbruch spricht, kämpfen rund 210 Mitarbeiter um ihre berufliche Zukunft.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
07.05.2026 14:50
Lesezeit: 1 min
Warsteiner Brauerei: Konzern schließt Standorte und bündelt Bierproduktion
Das Verwaltungsgebäude der Warsteiner Brauerei. Warsteiner will sich neben der Bierproduktion neue Standbeine aufbauen (Foto: dpa). Foto: David Inderlied

Im Folgenden:

  • Warum Warsteiner zwei NRW-Standorte schließt und 210 Beschäftigte um ihre Jobs bangen.
  • Weshalb die Gewerkschaft NGG der Haus Cramer Gruppe Wortbruch vorwirft.
  • Welche Zugeständnisse die Belegschaft machte – und warum sie sich nun übergangen fühlt.

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