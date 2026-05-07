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Warsteiner Brauerei: Konzern schließt Standorte und bündelt Bierproduktion

Die Warsteiner Brauerei (Haus Cramer Gruppe) reagiert auf den sinkenden Bierkonsum in Deutschland mit einem drastischen Kapazitätsabbau. Der Konzern konzentriert seine gesamte NRW-Bierproduktion am Stammsitz in Warstein, was das Aus für die Standorte in Herford und Paderborn bedeutet. Während die Gewerkschaft NGG von Wortbruch spricht, kämpfen rund 210 Mitarbeiter um ihre berufliche Zukunft.