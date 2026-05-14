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ESC gewinnen: Gibt es eine Erfolgsformel für den Eurovision Song Contest?

Der Eurovision Song Contest begeistert seit Jahrzehnten Europa – doch nach welchen Regeln wird dort wirklich gewonnen? Zwischen Jury-Punkten, Opern-Pop und spektakulären Inszenierungen versuchen Delegationen jedes Jahr erneut, den perfekten ESC-Beitrag zu finden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.05.2026 17:22
Lesezeit: 5 min
ESC gewinnen: Gibt es eine Erfolgsformel für den Eurovision Song Contest?
Warum gewinnen manche Songs den Eurovision Song Contest und andere scheitern? (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum scheitern große Stars beim Eurovision Song Contest häufig?
  • Welche Rolle spielen die ESC-Jurys wirklich?
  • Was verraten ESC-Statistiken über Siegertitel?

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