Panorama

ESC gewinnen: Gibt es eine Erfolgsformel für den Eurovision Song Contest?

Der Eurovision Song Contest begeistert seit Jahrzehnten Europa – doch nach welchen Regeln wird dort wirklich gewonnen? Zwischen Jury-Punkten, Opern-Pop und spektakulären Inszenierungen versuchen Delegationen jedes Jahr erneut, den perfekten ESC-Beitrag zu finden.