Finanzen

Kreditklemme 2026: Wird Finanzierung zum Problem?

Nicht der abgelehnte Kredit ist das größte Risiko für Deutschlands Mittelstand – sondern der Antrag, der gar nicht mehr gestellt wird. Während Banken strenger prüfen und Unternehmen Zukunftsinvestitionen vertagen, entsteht eine Kreditklemme, die in keiner Statistik vollständig sichtbar wird. Warum dieser stille Rückzug Deutschlands industrielle Zukunft stärker bedrohen könnte als hohe Zinsen.
Autor
avtor
Anika Völger
18.06.2026 12:45
Aktualisiert: 01.01.2030 11:23
Lesezeit: 6 min
Kreditklemme 2026: Wird Finanzierung zum Problem?
Banken prüfen strenger, der Mittelstand investiert vorsichtiger: Warum die Kreditklemme 2026 schon beginnt, bevor ein Kreditantrag abgelehnt wird (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Die gefährlichste Kreditklemme entsteht, bevor die Bank überhaupt Nein sagt.
  • Kapital ist vorhanden – doch viele Zukunftsinvestitionen werden trotzdem verschoben.
  • Wenn der Mittelstand nicht investiert, verliert Deutschland schleichend Wettbewerbsfähigkeit.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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