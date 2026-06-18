Finanzen

Kreditklemme 2026: Wird Finanzierung zum Problem?

Nicht der abgelehnte Kredit ist das größte Risiko für Deutschlands Mittelstand – sondern der Antrag, der gar nicht mehr gestellt wird. Während Banken strenger prüfen und Unternehmen Zukunftsinvestitionen vertagen, entsteht eine Kreditklemme, die in keiner Statistik vollständig sichtbar wird. Warum dieser stille Rückzug Deutschlands industrielle Zukunft stärker bedrohen könnte als hohe Zinsen.