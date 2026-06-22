Unternehmen

Mittelstand am Limit: Mit Lean Management und KI aus der Produktivitätsfalle

Fachkräftemangel, Kostendruck, Bürokratie: Warum der Mittelstand jetzt umdenken muss. Und wie Lean Management und KI 2026 zum stärksten Effizienzhebel für KMU werden.
Autor
avtor
Carsten Schmidt
22.06.2026 12:34
Aktualisiert: 01.01.2030 11:25
Lesezeit: 8 min
Mittelstand am Limit: Mit Lean Management und KI aus der Produktivitätsfalle
Fachkräftemangel, Kostendruck, stagnierende Produktivität: Warum Lean Management und KI 2026 zum stärksten Hebel für KMU werden (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum scheitern viele KI-Projekte bereits vor dem Start?
  • Weshalb wird Produktivität wichtiger als Wachstum?
  • Warum profitieren KMU besonders von Lean Management?

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Carsten Schmidt
Carsten Schmidt ist seit Januar 2024 freier Autor für die Deutschen Wirtschafts­nachrichten. Der Finanz- und Wirtschaftsjournalist ist seit über zehn Jahren für verschiedene Wirtschafts- und Finanzmedien aktiv, unter anderem für CAPinside, DASINVESTMENT.com, multiasset.com, das private-banking-magazin.de sowie den Norddeutschen Rundfunk und die Lübecker Nachrichten. Darüber hinaus war er unter anderem für die HypoVereinsbank und verschiedene Kommunikationsagenturen tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Finanzmärkten und Fondsanalysen sowie Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Carsten Schmidt ist Diplom-Germanist und Mitgründer des Surf- und Outdoormagazins Waves & Woods (2017).
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