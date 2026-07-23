Wirtschaft

BayWa-Aktie im Fokus: Insolvenz vorerst abgewendet – so geht die BayWa-Sanierung weiter

Der Nervenkrieg in der Münchner Zentrale ist vorerst beendet: Ende Juni haben sich Banken und Großaktionäre der BayWa grundsätzlich auf einen Schuldenschnitt und weitere Sanierungsschritte verständigt. Damit ist die unmittelbar drohende BayWa-Insolvenz in Milliardenhöhe zunächst abgewendet – abgeschlossen ist die Rettung des Agrargiganten jedoch noch nicht.
Autor
avtor
Carsten Schmidt
23.07.2026 08:04
Aktualisiert: 28.06.2031 10:00
Lesezeit: 6 min
BayWa-Aktie im Fokus: Insolvenz vorerst abgewendet – so geht die BayWa-Sanierung weiter
BayWa vor der Rettung? Nach einer Grundsatzeinigung zwischen Banken und Großaktionären geht der Milliardenpoker um die Zukunft des Agrarkonzerns in die nächste Runde. (Foto: dpa). Foto: Daniel Karmann

Im Folgenden:

  • Der Banken-Krimi: Warum Gläubiger und Genossenschaften erbittert um die Lastenverteilung streiten
  • Das Schulden-Rätsel: Wie der Agrargigant in ein Loch von 5,7 Milliarden Euro geraten konnte
  • Die blockierten Milliarden: Was der zähe Verkauf von BayWa r.e. und T&G Global für die Sanierung bedeutet

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Carsten Schmidt
Carsten Schmidt ist seit Januar 2024 freier Autor für die Deutschen Wirtschafts­nachrichten. Der Finanz- und Wirtschaftsjournalist ist seit über zehn Jahren für verschiedene Wirtschafts- und Finanzmedien aktiv, unter anderem für CAPinside, DASINVESTMENT.com, multiasset.com, das private-banking-magazin.de sowie den Norddeutschen Rundfunk und die Lübecker Nachrichten. Darüber hinaus war er unter anderem für die HypoVereinsbank und verschiedene Kommunikationsagenturen tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Finanzmärkten und Fondsanalysen sowie Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Carsten Schmidt ist Diplom-Germanist und Mitgründer des Surf- und Outdoormagazins Waves & Woods (2017).
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