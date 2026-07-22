Wirtschaft

Infrastruktur-Krise: Kommunaler Investitionsstau erreicht Rekordhoch

Durch die stagnierende Wirtschaft brechen den Kommunen die Steuereinnahmen weg, während gleichzeitig die Ausgaben für Soziales massiv steigen. Am größten ist der Sanierungsbedarf bei Schulen und Straßen. Der Investitionsstau ist auf über 231 Milliarden Euro angestiegen.