Politik

Riegel vor die Abo-Falle: EuGH stärkt Verbraucher gegen Streaming-Riesen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat das Widerrufsrecht bei digitalen Streaming-Abos massiv gestärkt. Die Richter stellten klar, dass Anbieter Verbraucher nicht länger mit fragwürdigen Verzichtserklärungen um ihr gesetzliches 14-tägiges Widerrufsrecht bringen dürfen. Für die Tech-Konzerne bedeutet das Urteil ein Ende ihrer bisherigen Praxis. (314 Zeichen)
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
10.07.2026 07:38
Lesezeit: 3 min
Riegel vor die Abo-Falle: EuGH stärkt Verbraucher gegen Streaming-Riesen
Der EuGH stärkt das Widerrufsrecht: Streaming Riesen dürfen Verbraucher nicht länger mit fragwürdigen Verzichtserklärungen um ihr Recht bringen (Foto: dpa). Foto: Rolf Vennenbernd

Im Folgenden:

  • Warum Streaming-Anbieter Verbraucher nicht mehr um ihr Widerrufsrecht bringen dürfen.
  • Weshalb die EU trotz Verschlüsselung automatisierte Scans privater Chats erlauben will.
  • Welche politischen Konflikte das Eilverfahren zur EU-Chatkontrolle im Parlament auslöst.

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