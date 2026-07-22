Finanzen

Europäische Aktien: Europa verschwindet aus der Börsen-Weltspitze

Europas Börsenriesen verschwinden aus der Weltspitze: Nur noch drei europäische Unternehmen gehören zu den 50 wertvollsten Konzernen der Welt. Während amerikanische Technologiegiganten vom Boom der künstlichen Intelligenz profitieren, fehlen Europa Wachstum, Investitionen und politische Dynamik. Ob europäische Aktien ein Comeback schaffen, hängt auch davon ab, ob Deutschland seine angekündigten Infrastrukturprojekte endlich beschleunigt.
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Caroline Froulund, Børsen, Anine Holmelund Frandsen
22.07.2026 05:41
Lesezeit: 9 min
Europäische Aktien: Europa verschwindet aus der Börsen-Weltspitze
Europas Börsenriesen verschwinden aus der Weltspitze. (Foto: dpa | Andreas Arnold) Foto: Andreas Arnold

Im Folgenden:

  • Warum nur noch drei europäische Konzerne zu den weltweiten Top 50 gehören.
  • Wie der KI-Boom die Dominanz amerikanischer Technologieunternehmen immer weiter verstärkt.
  • Weshalb Europas fehlende Technologiekonzerne zum entscheidenden Wettbewerbsnachteil werden.

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