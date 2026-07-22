Wirtschaft

Neue Start-up-Strategie: Das plant die Bundesregierung

Wie will die Bundesregierung verhindern, dass deutsche Start-ups ins Ausland abwandern? Ein Strategiepapier verrät es.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.07.2026 10:51
Lesezeit: 2 min
Neue Start-up-Strategie: Das plant die Bundesregierung
Deutschland will Gründer besser fördern und innovative Unternehmen im Land halten. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie soll der Kapitalmangel junger Unternehmen gelöst werden?
  • Weshalb sinkt die Zahl der Finanzierungsrunden?
  • Welche Rolle spielt der Deutschlandfonds künftig?

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