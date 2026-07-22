Immobilien

Mietpreise entwickeln sich in deutschen Großstädten immer unterschiedlicher

Steigende Mieten gelten vielerorts als Dauerproblem. Doch aktuelle Zahlen zeigen ein differenzierteres Bild: Zwischen den größten deutschen Städten öffnen sich spürbare Preisunterschiede. Warum entwickeln sich die Wohnungsmärkte inzwischen so unterschiedlich – und könnte sich dieser Trend fortsetzen?