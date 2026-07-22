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Galeria-Schließungen drohen: Diese 33 Galeria-Filialen stehen auf der Kippe

Die Zukunft zahlreicher Galeria-Standorte steht erneut auf der Kippe. 33 Galeria-Filialen werden derzeit auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft. Beschäftigte bangen um ihre Perspektive, in vielen Innenstädten werden die Galeria-Kaufhäuser bald endgültig verschwinden. Welche Galeria-Filialen auf der Streichliste stehen.
Autor
avtor
Markus Gentner
22.07.2026 13:14
Lesezeit: 2 min
Galeria-Schließungen drohen: Diese 33 Galeria-Filialen stehen auf der Kippe
Blick auf eine Filale von Galeria in der Kölner Innenstadt. (Foto: dpa) Foto: Rolf Vennenbernd

Im Folgenden:

  • Welche 33 Galeria-Standorte sind jetzt besonders gefährdet?
  • Warum prüft Galeria ausgerechnet diese Filialen?
  • Weshalb stehen auch profitable Standorte unter Beobachtung?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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