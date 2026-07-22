Wirtschaft

Lufthansa baut München zum Mega-Drehkreuz aus

Die Lufthansa plant Größeres in München: Die Nummer zwei der deutschen Flughäfen soll mit einem milliardenteuren Ausbau international an Bedeutung gewinnen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.07.2026 18:47
Lesezeit: 2 min
Lufthansa baut München zum Mega-Drehkreuz aus
Die Alpen zeichnen sich am frühen Abend hinter den Türmen der Frauenkirche ab. (Foto: dpa) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum die Lufthansa München mit einem Milliardenprojekt ausbauen will.
  • Welche Rolle mindestens zehn neue Langstreckenflugzeuge dabei spielen.
  • Wie viele zusätzliche Passagiere das erweiterte Terminal künftig abfertigen soll.

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