Technologie

Deutschland erlaubt Atom-Deal mit Russland

Trotz scharfer Kritik genehmigt: In Niedersachsen sollen künftig Brennelemente für Atomkraftwerke russischer Bauart gefertigt werden. Welche Auflagen gelten und was die Entscheidung umstritten macht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.07.2026 07:21
Lesezeit: 5 min
Deutschland erlaubt Atom-Deal mit Russland
Trotz des Ukraine-Kriegs sollen in Lingen Brennelemente russischer Bauart entstehen. Kritiker warnen vor Spionage und Abhängigkeit. (Bild: Gemini)

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland trotz des Ukraine-Kriegs russische Atomtechnik nach Lingen holt.
  • Welche Risiken die Behörden bei der umstrittenen Kooperation besonders fürchten.
  • Wie Russland über Lizenzen und Technik weiterhin an der Produktion beteiligt bleibt.

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