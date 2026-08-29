Wirtschaft

Kleine Warensendungen aus China vor Strukturbruch: Im Juli 98 Prozent Rückgang

Die Zahl der Sendungen aus Asien sinkt. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass auch der Konsum entsprechend zurückgeht. Beispielhafte Daten des litauischen Zolls zeigen, dass die Menge kleiner Warensendungen seit Einführung des Drei-Euro-Zolls zurückgeht. Diese Zahlen können jedoch täuschen, denn sie bedeuten nicht zwangsläufig, dass Europäer weniger bei Shein und Temu kaufen.