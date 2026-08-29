Wirtschaft

Engpass bei Diesel: Warum Autofahrer einen teuren Winter fürchten müssen

Die Straße von Hormus bleibt ein Nadelöhr für den weltweiten Ölhandel. Trumps neue Sanktionen sollen den Iran wirtschaftlich treffen, könnten jedoch zugleich deutsche Autofahrer belasten. Steigende Rohölpreise, fehlende Raffineriekapazitäten und die Umstellung auf Winterdiesel bilden eine riskante Mischung.