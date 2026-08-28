Politik

Neue Umfrage: AfD in Sachsen-Anhalt bei 40 Prozent

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zeichnet eine neue Umfrage ein deutliches Kräfteverhältnis. Die AfD liegt klar vor der CDU. Doch trotz ihres hohen Wertes bleibt offen, ob daraus eine eigene Regierungsmehrheit entstehen kann.