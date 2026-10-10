Technologie

KI-Prompts für Marketing und Vertrieb: 7 KI-Vorlagen für KMU und Selbstständige

Fast jedes zweite kleine Unternehmen sieht noch keinen echten Nutzen in KI – dabei liegt der Unterschied oft nur im richtigen Prompt. SumUp, der Zahlungsdienstleister für kleine Händler weltweit, zeigt in einer neuen Analyse 7 konkrete KI-Vorlagen für Marketing, Vertrieb und Finanzplanung, die KMU und Selbstständige sofort einsetzen können.