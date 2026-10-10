Technologie

KI-Prompts für Marketing und Vertrieb: 7 KI-Vorlagen für KMU und Selbstständige

Fast jedes zweite kleine Unternehmen sieht noch keinen echten Nutzen in KI – dabei liegt der Unterschied oft nur im richtigen Prompt. SumUp, der Zahlungsdienstleister für kleine Händler weltweit, zeigt in einer neuen Analyse 7 konkrete KI-Vorlagen für Marketing, Vertrieb und Finanzplanung, die KMU und Selbstständige sofort einsetzen können.
Autor
Iana Roth
10.10.2026 12:13
Lesezeit: 4 min
KI-Prompts für Marketing und Vertrieb: 7 KI-Vorlagen für KMU und Selbstständige
Mehrwert durch präzises Prompting: Wer KI wie einen Mitarbeiter brieft, macht aus einem Textautomaten einen echten Umsatzhebel. (Bild: Gemini)

Im Folgenden:

  • Warum fast die Hälfte der mittelständischen Betriebe bisher keinen Nutzen in KI-Anwendungen sieht.
  • Wie Unternehmer KI-Systeme wie neue Mitarbeiter anlernen müssen, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen.
  • Welche sieben KI-Vorlagen Selbstständigen bei Marketing, Vertrieb und der Finanzplanung konkret helfen.

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Iana Roth

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Iana Roth ist Redakteurin bei den DWN und schreibt über Steuern, Recht und HR-Themen. Zuvor war sie als Personalsachbearbeiterin tätig. Davor arbeitete sie mehrere Jahre als Autorin für einen russischen Verlag, der Fachliteratur vor allem für Buchhalter und Juristen produziert.

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