Politik

Niederlande holen 78 Tonnen Gold aus New York zurück

Die niederländische Zentralbank hat mehr als 78 Tonnen Gold aus New York verlagert. Offiziell geht es um Krisenvorsorge und bessere Handelbarkeit der Reserven. Doch in Europa wächst die Sorge, dass Goldbestände in den USA in Zeiten geopolitischer Spannungen zum Risiko werden könnten.