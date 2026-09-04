Politik

Niederlande holen 78 Tonnen Gold aus New York zurück

Die niederländische Zentralbank hat mehr als 78 Tonnen Gold aus New York verlagert. Offiziell geht es um Krisenvorsorge und bessere Handelbarkeit der Reserven. Doch in Europa wächst die Sorge, dass Goldbestände in den USA in Zeiten geopolitischer Spannungen zum Risiko werden könnten.
Autor
avtor
Nele-Mai Olup
04.09.2026 09:59
Lesezeit: 3 min
Niederlande holen 78 Tonnen Gold aus New York zurück
Europas Misstrauen gegenüber den USA wächst. Hier zu sehen: Goldbarren werden im Lager für die Goldreserve des Schatzamtes der Vereinigten Staaten im Fort Knox gelagert. (Bild: Barry Thumma/AP/dpa) Foto: Barry Thumma

Im Folgenden:

  • Warum die Niederlande über 78 Tonnen Gold aus New York abgezogen haben.
  • Wie Frankreich mit einer ähnlichen Goldstrategie einen Milliardengewinn erzielen konnte.
  • Weshalb die Bundesbank trotz geopolitischer Sorgen weiterhin auf den Lagerort USA vertraut.

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Nele-Mai Olup

***

Nele-Mai Olup ist Autorin bei Äripäev, dem estnischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschaftsnachrichten im Bonnier-Konzern. Sie schreibt vor allem über internationale Politik, Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklungen. Ihre Beiträge behandeln unter anderem den Ukrainekrieg, Verteidigungspolitik, Technologieunternehmen und geopolitische Risiken.

 
 
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