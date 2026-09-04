Technologie

Samsung-Streit: Stadt darf vorerst keine neuen iPads kaufen

Viele Kommunen setzen bei der Digitalisierung ihrer Schulen auf Tablets von Apple. Doch ein Rechtsstreit mit Samsung zwingt die Stadt Datteln nun zu einem Neustart ihrer Ausschreibung. Das Urteil könnte Folgen für viele Behörden haben, die bei IT-Geräten bisher auf vertraute Systeme setzen.