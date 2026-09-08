Politik

EU-Verteidigung: 418 Milliarden Euro und trotzdem Lücken

Das größte Risiko besteht darin, dass das Geld ausgegeben wird, aber nicht rechtzeitig Fähigkeiten schafft, warnen Prüfer des Europäischen Rechnungshofs in einem Sonderbericht.
Autor
avtor
Albina Kenda
08.09.2026 05:50
Lesezeit: 9 min
EU-Verteidigung: 418 Milliarden Euro und trotzdem Lücken
Verteidigung in der EU: Viel Geld, zu wenig Wirkung? (Bild: dpa) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

Im Folgenden:

  • Warum die Rekordsumme von 418 Milliarden Euro die europäischen Verteidigungslücken nicht schließt.
  • Weshalb fast achtzig Prozent der europäischen Rüstungskäufe im Ausland getätigt werden.
  • Wie Brüssel trotz des Haushaltsverbots Milliarden in die europäische Rüstungsindustrie leitet.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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