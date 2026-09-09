Wirtschaft

Carlsberg setzt auf Pepsi: Bier allein reicht nicht mehr

Bei Carlsberg steht ausgerechnet eine amerikanische Limonade inzwischen vor der eigenen Kernmarke. Pepsi ist zum zweitgrößten Brand des dänischen Konzerns aufgestiegen und zeigt, wie grundlegend sich Carlsberg verändert. Die Strategie eröffnet neue Märkte und stärkt sogar das Biergeschäft. Doch mit der wachsenden Bedeutung von Pepsi steigt auch die Abhängigkeit von einem mächtigen Partner.