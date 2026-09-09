Finanzen

Salus-Aktie: Dieser Börsenstar muss sein Wachstum erst beweisen

Mehr als 2.000 Prozent Rendite in zehn Jahren, stark steigende Gewinne und eine beeindruckende Übernahmebilanz: Die Salus-Aktie gehört zu den außergewöhnlichsten Börsengeschichten Sloweniens. Doch inzwischen zahlen Anleger einen hohen Preis für weiteres Wachstum. Ob margenstarke Geschäfte, neue Übernahmen und die Expansion in Mittel- und Osteuropa reichen, um diese Erwartungen zu erfüllen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.09.2026 14:31
Lesezeit: 31 min
Salus-Aktie: Dieser Börsenstar muss sein Wachstum erst beweisen
Die Salus-Aktie hat in zehn Jahren mehr als 2.000 Prozent Rendite gebracht. (Bild: dpa) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum die Salus-Aktie nach 2.000 Prozent Rendite vor einer Bewährungsprobe steht.
  • Welche Wachstumsraten der heutige Aktienkurs bereits voraussetzt.
  • Warum die hohe Bewertung kaum Spielraum für operative Enttäuschungen lässt.

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