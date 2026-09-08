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US-Märkte im Rückblick: Wall Street gibt nach – Ölpreis nähert sich nach erneuten US-Angriffen auf den Iran der 100-Dollar-Marke

Erfahren Sie, wie die jüngsten geopolitischen Entwicklungen die globalen Märkte belasten und welche Aktien jetzt besonders in Bewegung geraten sind.
Autor
Bonnier Investor
08.09.2026 22:29
Lesezeit: 1 min
US-Märkte im Rückblick: Wall Street gibt nach – Ölpreis nähert sich nach erneuten US-Angriffen auf den Iran der 100-Dollar-Marke
Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Geopolitische Spannungen treiben den Ölpreis nach oben

US-Aktien notierten am Dienstag schwächer, während der Ölpreis angesichts von Befürchtungen über eskalierende Spannungen stieg, nachdem die USA Ziele in der Nähe der iranischen Insel Chark angegriffen hatten.

Die Rohölsorte Brent stieg zum US-Börsenschluss auf knapp über 99 US-Dollar pro Barrel.

Berichten zufolge gehörten zu den Zielen auch iranische Öltanker in der Straße von Hormus.

Dies geschah, nachdem Saudi-Arabien zuvor aufgrund erneuter Angriffe der Huthi-Miliz einige Energieaktivitäten nahe seiner Grenze zum Jemen eingestellt hatte.

Wall Street schließt nach Verlusten im Minus

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg leicht auf 4,796 Prozent.

Der S&P 500 beendete den Handel im Minus und verlor bis zur Schlussglocke 0,58 Prozent auf 7.673,51 Punkte.

Der Dow Jones Industrial Average schloss 1,17 Prozent im Minus und verlor über 600 Punkte, um bei 52.787,53 Punkten zu schließen, womit er sich seinem verlustreichsten Tag seit drei Wochen näherte.

Der Nasdaq Composite rutschte bis zum Handelsende ebenfalls in den negativen Bereich und sank um 0,32 Prozent auf 26.421,41 Punkte.

Bewegung bei Einzelwerten und Branchenriesen

Das Biopharma-Unternehmen Amgen gehörte mit einem Verlust von 10,08 Prozent zu den größten Verlierern im S&P 500, ebenso wie der Medizintechnikkonzern Stryker, der 8,81 Prozent einbüßte.

Weitere Verlierer im S&P 500 waren Expedia, Booking Holidays und Howmet Aerospace, die 7,88, 6,72 beziehungsweise 10,71 Prozent verloren.

Technologieaktien stützten den Nasdaq-Index, wobei der Halbleiterhersteller Mobix Labs und das kanadische Telekommunikationsunternehmen NuRAN Wireless um 36,54 Prozent beziehungsweise 38,98 Prozent zulegten.

Der Technologie-Patententwickler Focus Universal gehörte mit einem Einbruch von 65,24 Prozent zu den Schlusslichtern an der Nasdaq, während das Biotech-Unternehmen bioAffinity Technologies den Index mit einem Minus von 41,52 Prozent ebenfalls nach unten zog.

Salesforce und Nvidia gehörten mit Verlusten von 3,88 beziehungsweise 2,01 Prozent zu den Verlierern im Dow Jones.

Apple gehörte mit einem Rückgang von 1,17 Prozent zu den schwächsten Werten, während Microsoft 1,15 Prozent verlor.

Der Dow Jones wurde von der UnitedHealth Group und dem Bergbaukonzern Caterpillar gestützt.

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