Politik

Geldgeschenk für Natalie Harp: Trump belohnt enge Vertraute mit 45.000 Dollar

Drei Mitarbeiter aus Donald Trumps engstem Umfeld erhielten zu Weihnachten jeweils 45.000 Dollar. Das Weiße Haus hält die Zuwendungen für rechtlich unbedenklich. Doch vor allem die Rolle der diskreten Präsidentenassistentin Natalie Harp sorgt seit Wochen für wachsende Aufmerksamkeit.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
09.09.2026 09:16
Aktualisiert: 09.09.2026 09:16
Lesezeit: 1 min
Geldgeschenk für Natalie Harp: Trump belohnt enge Vertraute mit 45.000 Dollar
Natalie Harp wird von US-Präsident Donald Trump mit Geldgeschenk belohnt. (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Wer erhielt von Donald Trump ein außergewöhnlich hohes Weihnachtsgeschenk?
  • Warum überwies Trump drei Mitarbeitern jeweils 45.000 Dollar?
  • Welche Aufgabe übernimmt Natalie Harp im engsten Machtzirkel?

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