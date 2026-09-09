Politik

Brüssel hat ein neues Rezept, um öffentliche Aufträge noch komplizierter und teurer zu machen

Je stärker die EU öffentliche Aufträge reformiert, desto weiter entfernen wir uns durch die Einhaltung der Regeln davon, das beste Produkt zum besten Preis im Interesse der Menschen zu bekommen.
Autor
avtor
Simona Toplak
09.09.2026 13:23
Lesezeit: 11 min
Brüssel hat ein neues Rezept, um öffentliche Aufträge noch komplizierter und teurer zu machen
Brüssels neues Vergaberecht droht zum Bürokratie-Booster zu werden. (Bild: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum die geplante EU-Vergabereform öffentliche Aufträge noch teurer und komplizierter macht.
  • Wie Brüssel das klassische Preisprinzip bei Ausschreibungen durch neue politische Vorgaben schwächt.
  • Weshalb zusätzliche Bürokratie die grundlegenden Probleme bei staatlichen Beschaffungen nicht löst.

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avtor1
Simona Toplak

Simona Toplak ist Chefredakteurin der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance.

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