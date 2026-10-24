Finanzen

Flucht in die Endlichkeit: Wie ein überforderter Anleihemarkt den Bitcoin-Kurs treibt

Das US-Finanzministerium kauft seine eigenen Schulden zurück, damit sie überhaupt noch jemand haben mag, und der Bitcoin hat das schneller begriffen als die Wall Street. Wer jetzt einsteigt, wettet allerdings gegen den Vier-Jahres-Zyklus der Branche.
Autor
avtor
Carsten Schmidt
24.10.2026 12:32
Aktualisiert: 01.01.2030 11:25
Lesezeit: 22 min
Flucht in die Endlichkeit: Wie ein überforderter Anleihemarkt den Bitcoin-Kurs treibt
Der Bitcoin-Kurs profitiert von Zweifeln an der Stabilität des US-Anleihemarkts und staatlicher Geldpolitik. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Weshalb das US-Finanzministerium seine eigenen Anleihen zurückkauft
  • Warum die Bitcoin-Rally begann, als die Märkte auf eine Zinserhöhung umschwenkten
  • Was der erste Halving-Zyklus ohne Gewinn über die Krypto-Branche verrät

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Carsten Schmidt
Carsten Schmidt ist seit Januar 2024 freier Autor für die Deutschen Wirtschafts­nachrichten. Der Finanz- und Wirtschaftsjournalist ist seit über zehn Jahren für verschiedene Wirtschafts- und Finanzmedien aktiv, unter anderem für CAPinside, DASINVESTMENT.com, multiasset.com, das private-banking-magazin.de sowie den Norddeutschen Rundfunk und die Lübecker Nachrichten. Darüber hinaus war er unter anderem für die HypoVereinsbank und verschiedene Kommunikationsagenturen tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Finanzmärkten und Fondsanalysen sowie Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Carsten Schmidt ist Diplom-Germanist und Mitgründer des Surf- und Outdoormagazins Waves & Woods (2017).
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