Finanzen

Gold schützt nicht vor jedem Risiko

Gold gilt als sicherer Hafen – doch wer sein Vermögen schützen will, sollte sich nicht auf ein einziges Edelmetall verlassen. Entscheidend ist, wie Gold, andere Sachwerte und liquide Anlagen zusammenspielen. Wie das geht, zeigt Finanzexperte Dirk Kochhan.
Autor
avtor
Dirk Kochhan
09.10.2026 12:12
Lesezeit: 10 min
Gold schützt nicht vor jedem Risiko
Der zentrale Gedanke lautet: Struktur vor Produkt. Gold ist zum Vermögensschutz wichtig, aber es gibt noch weitere sinnvolle Bausteine. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Gold allein kein vollständiger Vermögensschutz ist.
  • Welche Risiken Gold tatsächlich abfedern kann.
  • Warum Sachwerte sehr unterschiedlichen Werttreibern folgen.

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Dirk Kochhan
Dirk Kochhan ist Gründer der Vicentum AG, einer Schweizer Investment Boutique mit Fokus auf ausgewählte Investmentstrategien und alternative Vermögensbausteine für anspruchsvolle Investoren. Seit über vier Jahrzehnten ist er als Unternehmer tätig und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Kapitalmärkten, Vermögensstrukturierung und alternativen Investmentstrategien. 
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