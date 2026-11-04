Finanzen

Krypto und Finanzamt: Wo Anleger in Steuerfallen geraten – und wann Steuerhinterziehung droht

Ab 2027 melden Krypto-Anbieter erstmals automatisch Transaktionsdaten an das Bundeszentralamt für Steuern – und zwar für das gesamte Jahr 2026. Wer glaubt, ohne Auszahlung in Euro unsichtbar zu bleiben, irrt sich. Rechtsanwalt Martin Figatowski erklärt, wo Anleger bei Staking, Lending und Krypto-Trades besonders häufig stolpern – und wann aus einem steuerlichen Fehler der Vorwurf der Steuerhinterziehung werden kann.