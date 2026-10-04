Politik

Bundesregierung sucht Erfolgsgeschichten: Klingbeils schwierige Mission

Lars Klingbeil will zeigen, dass die milliardenschweren Investitionen der Bundesregierung inzwischen auf Baustellen oder in der Forschung ankommen. Doch während der Finanzminister durchs Land reist, produziert die Koalition neue Konflikte. Die Frage ist, ob sichtbare Projekte gegen das Bild einer zerstrittenen Regierung ankommen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.10.2026 07:22
Lesezeit: 7 min
Bundesregierung sucht Erfolgsgeschichten: Klingbeils schwierige Mission
Lars Klingbeil (SPD, links), Bundesfinanzminister, mit Olaf Lies (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, und Anke Kaysser-Pyzalla, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). (Bild: dpa) Foto: Philipp Schulze

Im Folgenden:

  • Wie das Sondervermögen vor Ort wirkt.
  • Warum die Pflegereform Klingbeils Werbetour belastet.
  • Wie 500 Milliarden Euro Deutschlands Infrastruktur verändern sollen.

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