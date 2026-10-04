Politik

Bundesregierung sucht Erfolgsgeschichten: Klingbeils schwierige Mission

Lars Klingbeil will zeigen, dass die milliardenschweren Investitionen der Bundesregierung inzwischen auf Baustellen oder in der Forschung ankommen. Doch während der Finanzminister durchs Land reist, produziert die Koalition neue Konflikte. Die Frage ist, ob sichtbare Projekte gegen das Bild einer zerstrittenen Regierung ankommen.