Politik

Analyse: Putin will einen ewigen Krieg und lässt sich weder militärisch noch wirtschaftlich brechen

Russlands Wirtschaft kollabiert nicht, und Wladimir Putin zeigt nach Einschätzung mehrerer Russland-Experten keinerlei Bereitschaft, den Krieg zu beenden. Trotz hoher Verluste, wachsender Kosten und Unzufriedenheit innerhalb der Elite fehlt organisierter Widerstand. Die düstere Analyse: Der Krieg könnte zu einem dauerhaften Bestandteil des russischen Systems werden.