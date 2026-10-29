Panorama

Arbeitspausen: Darf der Chef den Zeitpunkt bestimmen?

Kurz durchatmen, etwas essen oder einen Kaffee trinken: Arbeitspausen gehören zum Alltag. Wann sie stattfinden, entscheiden Beschäftigte allerdings nicht immer selbst. Darf der Chef feste Zeiten vorgeben, auch wenn die Mitarbeiter ihre Pause lieber anders legen würden?