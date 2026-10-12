Politik

Er verlor den Kampf um die Macht gegen Trump und Vance: Jetzt warnt er seine Partei

Tim Walz hat die Niederlage von 2024 noch nicht abgehakt. Im Interview erklärt der frühere Vizepräsidentschaftskandidat, warum die Demokraten Donald Trump nicht schlagen konnten, was seine Partei daraus lernen müsse und weshalb er nach den kommenden Wahlen vor einem gefährlichen politischen Nachspiel warnt.