Unternehmen

Uber-Robotaxis in Deutschland: Erst Stellen streichen, dann Jobs versprechen

Uber streicht Tausende Stellen und verspricht gleichzeitig neue Arbeitsplätze in Deutschland. Was widersprüchlich klingt, folgt einer klaren Strategie: Der Konzern verschlankt seine Verwaltung und investiert Milliarden in Robotaxis, Infrastruktur und Lieferdienste. München soll dabei zum Testfeld für eine Mobilität werden, die Uber grundlegend verändern könnte.