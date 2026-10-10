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Uber-Robotaxis in Deutschland: Erst Stellen streichen, dann Jobs versprechen

Uber streicht Tausende Stellen und verspricht gleichzeitig neue Arbeitsplätze in Deutschland. Was widersprüchlich klingt, folgt einer klaren Strategie: Der Konzern verschlankt seine Verwaltung und investiert Milliarden in Robotaxis, Infrastruktur und Lieferdienste. München soll dabei zum Testfeld für eine Mobilität werden, die Uber grundlegend verändern könnte.
Autor
avtor
Boštjan Usenik
10.10.2026 16:00
Lesezeit: 10 min
Uber-Robotaxis in Deutschland: Erst Stellen streichen, dann Jobs versprechen
Uber investiert Milliarden in Robotaxis und Infrastruktur. (Bild: Andrej Sokolow/dpa) Foto: Andrej Sokolow

Im Folgenden:

  • Warum Robotaxis für Uber zunächst noch deutlich teurer als menschliche Fahrer sind.
  • Wann Uber mit seinen autonomen Fahrzeugen erstmals Gewinne erzielen will.
  • Wo durch Robotaxis künftig neue Arbeitsplätze entstehen könnten.

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