Finanzen

Pest-Verdacht in Russland treibt meine Aktie plötzlich zweistellig nach oben

Die Aktie, die ich vergangene Woche noch als obskur bezeichnet hatte, ist um fast 13 Prozent gestiegen.
Autor
avtor
Investor Felix
06.10.2026 19:01
Lesezeit: 2 min
Pest-Verdacht in Russland treibt meine Aktie plötzlich zweistellig nach oben
Krise als Kurstreiber: Meine unscheinbare Aktie springt plötzlich an. (Bild: ChatGPT, Bearbeitung: DWN)

Im Folgenden:

  • Warum der Verdacht auf einen Pestausbruch in Russland eine kleine Schutzausrüstungs-Aktie beflügelt.
  • Wie die Nachricht aus Sibirien das Handelsvolumen des Nebenwertes extrem steigen lässt.
  • Welche anderen Aktien im Zuge dieses biologischen Krisenszenarios ebenfalls Kursgewinne verzeichnen.

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avtor1
Investor Felix

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