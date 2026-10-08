Wirtschaft

EU-Verpackungsverordnung: Neue Bürokratie macht Exporte unrentabel

Ein paar Kartons, wenige Gramm Plastik und plötzlich Hunderte Meldepflichten: Die neue EU-Verpackungsverordnung stellt kleine Unternehmen vor enorme bürokratische Hürden. Was die Umwelt schützen soll, könnte den europäischen Binnenmarkt ausgerechnet für kleinere Exporteure zur Kostenfalle machen. Auch deutsche Händler und Hersteller müssen sich auf zusätzliche Pflichten einstellen.