Wirtschaft

EZB-Leitzinsen: Die Zinswende kommt anders als erwartet

Erst schien die nächste Zinserhöhung der EZB fast sicher, jetzt rudern die Finanzmärkte zurück. Trotz hartnäckiger Inflation und steigender Energiepreise sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts im Oktober drastisch. Gleichzeitig fällt der Euribor unter drei Prozent. Was steckt hinter dem überraschenden Stimmungswechsel und welche Folgen hat er für Kreditnehmer, Sparer und die deutsche Wirtschaft?
Autor
Naglis Navaks
09.10.2026 06:02
Lesezeit: 7 min
EZB-Leitzinsen: Die Zinswende kommt anders als erwartet
EZB-Leitzinsen im Zwiespalt: Hohe Inflation trifft auf steigende Anleiherenditen. Die Märkte ändern ihre Wetten. (Bild: Boris Roessler/dpa) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum die EZB-Leitzinsen im Oktober wahrscheinlich nicht weiter steigen.
  • Wie sich die veränderten Zinserwartungen auf Kredite und Baufinanzierungen auswirken könnten.
  • Weshalb der Euribor trotz hoher Inflation wieder unter drei Prozent fällt.

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Naglis Navaks
Naglis Navaks ist Absolvent der Fakultät für Geschichte der Universität Vilnius.

Seine journalistische Laufbahn begann er bei den Zeitschriften „Naujasis Židinys-Aidai“ und „Verslo klasė“. Bei „Verslo žinios“ war er zunächst als Nachrichtenredakteur und Energiekorrespondent tätig. Nun beschäftigt er sich mit Marktthemen.
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