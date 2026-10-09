Wirtschaft

EZB-Leitzinsen: Die Zinswende kommt anders als erwartet

Erst schien die nächste Zinserhöhung der EZB fast sicher, jetzt rudern die Finanzmärkte zurück. Trotz hartnäckiger Inflation und steigender Energiepreise sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts im Oktober drastisch. Gleichzeitig fällt der Euribor unter drei Prozent. Was steckt hinter dem überraschenden Stimmungswechsel und welche Folgen hat er für Kreditnehmer, Sparer und die deutsche Wirtschaft?