Politik

Trump will Wähler mit Geld locken: „Einfach nur peinlich“

Donald Trump verspricht jedem erwachsenen Amerikaner rund 4.450 Euro, wenn die Republikaner die Kongresswahlen gewinnen. Doch ausgerechnet im umkämpften Bundesstaat Georgia stößt das Wahlversprechen auf Spott und Misstrauen. Während die Demokraten in den Umfragen davonziehen, wachsen Zweifel an der Finanzierung. Selbst Trumps eigene Parteifreunde gehen auf Distanz. Kann der Präsident mit Geld noch eine Wahlniederlage verhindern?
Autor
avtor
Johanne Fischer
08.10.2026 15:43
Lesezeit: 10 min
Trump will Wähler mit Geld locken: „Einfach nur peinlich“
Donald Trump will Wähler mit 4.450 Euro locken. Doch die Umfragen sprechen gegen ihn und selbst Parteifreunde zweifeln. (Bild: Alex Brandon/AP/dpa) Foto: Alex Brandon

Im Folgenden:

  • Warum Trumps Wahlversprechen über 4.450 Euro bei vielen Amerikanern auf Misstrauen stößt.
  • Wie Donald Trump mit Geldzahlungen eine drohende Wahlniederlage verhindern will.
  • Warum ausgerechnet der umkämpfte Bundesstaat Georgia für Trump zum Problem wird.

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