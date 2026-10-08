Politik

Trump will Wähler mit Geld locken: „Einfach nur peinlich“

Donald Trump verspricht jedem erwachsenen Amerikaner rund 4.450 Euro, wenn die Republikaner die Kongresswahlen gewinnen. Doch ausgerechnet im umkämpften Bundesstaat Georgia stößt das Wahlversprechen auf Spott und Misstrauen. Während die Demokraten in den Umfragen davonziehen, wachsen Zweifel an der Finanzierung. Selbst Trumps eigene Parteifreunde gehen auf Distanz. Kann der Präsident mit Geld noch eine Wahlniederlage verhindern?