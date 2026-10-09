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Ökostromanbieter grüüün gibt auf: Was der Lieferstopp für rund 200.000 Kunden bedeutet

Der Stromversorger grüüün beendet zum 31. Oktober 2026 die bundesweite Belieferung von Privatkunden. Das junge Unternehmen macht geplante Änderungen der Energiepolitik verantwortlich. Für Verbraucher geht es jetzt um einen rechtzeitigen Anbieterwechsel, steigende Stromkosten und die Frage, was aus langfristigen Preisgarantien wird.