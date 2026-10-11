Finanzen

Wölfe der Wall Street: Industrieaktien sind heiß, diese Aktie ist der Favorit unter den Goldminen

Der US-Bullenmarkt feiert nächste Woche sein vierjähriges Bestehen und hat seit dem Tiefpunkt beachtliche 117 Prozent zugelegt. Doch hinter den Rekordbewertungen bei Künstlicher Intelligenz lauern hohe Energiepreise und die höchsten Anleiherenditen seit zwei Jahrzehnten. Die gemischten Signale zwingen Wall-Street-Experten nun, ihre Anlagestrategien gründlich zu überdenken.