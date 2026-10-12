Politik

Bärbel Bas tritt zurück – Alexander Schweitzer soll Arbeitsminister werden

Bärbel Bas zieht sich aus der Bundesregierung und der SPD-Spitze zurück. Für das Arbeitsministerium zeichnet sich bereits eine Nachfolge ab. Was bedeutet der Wechsel für die anstehenden Reformen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.10.2026 10:32
Lesezeit: 2 min
Bärbel Bas tritt zurück – Alexander Schweitzer soll Arbeitsminister werden
Bärbel Bas tritt als Arbeitsministerin und SPD-Chefin zurück. (Bild: dpa) Foto: Christophe Gateau

Im Folgenden:

  • Warum Bärbel Bas ihre beiden Spitzenämter mit sofortiger Wirkung aufgibt.
  • Welche persönlichen Belastungen hinter der Entscheidung der Arbeitsministerin stehen.
  • Welche Reformvorhaben zuletzt für Kritik aus der Union sorgten.

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