Ryanair-Aktie: Airline ändert Check-in-Regeln und verkürzt Zeit für die Gepäckaufgabe

Ryanair-Aktie im Blick: Neue Check-in-Regeln ab November

Die neuen Regeln der irischen Airline sind nicht nur für Reisende relevant. Auch Anleger mit Blick auf die Ryanair-Aktie dürften beobachten, wie der Konzern seine Abläufe an den Flughäfen weiter automatisiert und effizienter organisiert.

Die neuen Regeln gelten an allen Flughäfen, die von Ryanair bedient werden. In der Praxis bedeutet das: Ist ein Flug für 12 Uhr geplant, wird der Schalter zur Gepäckaufgabe künftig bereits um 11 Uhr geschlossen und nicht mehr wie bisher um 11.20 Uhr. Die Änderung betrifft vor allem Passagiere, die Gepäck aufgeben oder den Check-in am Flughafen nutzen, berichtet das Portal Bankier.

Nach Angaben der Fluggesellschaft handelt es sich dabei um rund 20 Prozent ihrer Passagiere. Die übrigen 80 Prozent, die online einchecken und kein Gepäck aufgeben, sind von der Änderung unmittelbar nicht betroffen. Bild: ChatGPT

Ryanair-Aktie aktuell schwächer: Airline setzt verstärkt auf Selbstbedienung

Zum Start in die neue Handelswoche an der Frankfurter Börse tendiert die Ryanair-Aktie in der Verlustzone. Um die Mittagszeit verbucht das Papier der irischen Fluggesellschaft im elektronischen XETRA-Handel ein Minus von annähernd 0,8 Prozent bei 22,95 Euro. Zeitweise lag die Ryanair-Aktie noch tiefer. Die Anleger scheinen von diesen Plänen nicht ganz überzeugt zu sein.

Gleichzeitig kündigte die Fluggesellschaft einen weiteren Ausbau der automatisierten Gepäckabfertigung an. Bis Ende Oktober 2026 sollen Selbstbedienungskioske an mehr als 95 Prozent der von Ryanair angeflogenen Flughäfen verfügbar sein. Die mit der Ryanair-App verbundenen Geräte ermöglichen es Passagieren, Gepäckanhänger selbst auszudrucken und die Abgabe ihres Koffers schneller abzuwickeln.

Für die Entwicklung der Ryanair-Aktie sind solche Maßnahmen insofern relevant, da die Airline seit Jahren stark auf standardisierte Prozesse und eine möglichst effiziente Abfertigung setzt. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Warum Ryanair die Schalter früher schließt

Ryanair erklärt, dass die früheren Schließzeiten das Risiko verringern sollen, dass Passagiere wegen langer Warteschlangen bei Sicherheits- oder Passkontrollen ihren Flug verpassen. Für Reisende hat die Änderung jedoch vor allem eine praktische Konsequenz: Aufgegebenes Gepäck muss früher am Flughafen abgegeben werden.

Wer mit einem Koffer reist, sollte seine Ankunft am Flughafen deshalb künftig nicht mehr zu knapp planen. Vor der Reise empfiehlt es sich, die aktuellen Angaben zum jeweiligen Flug zu prüfen.