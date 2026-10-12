Unternehmen

Ryanair-Aktie: Airline ändert Check-in-Regeln und verkürzt Zeit für die Gepäckaufgabe

Ryanair-Passagiere müssen aufgegebenes Gepäck am Flughafen künftig früher abgeben. Die Fluggesellschaft verkürzt die Öffnungszeiten ihrer Check-in- und Gepäckaufgabeschalter. Sie werden künftig 60 Minuten vor dem geplanten Abflug geschlossen, statt wie bisher 40 Minuten vorher. Die Ryanair-Aktie verbucht Verluste.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.10.2026 12:22
Lesezeit: 3 min
Ryanair-Aktie: Airline ändert Check-in-Regeln und verkürzt Zeit für die Gepäckaufgabe
Ryanair-Aktie: Passagiere müssen Gepäck künftig früher aufgeben. (Bild: dpa) Foto: Marcel Kusch

Ryanair-Aktie im Blick: Neue Check-in-Regeln ab November

Die neuen Regeln der irischen Airline sind nicht nur für Reisende relevant. Auch Anleger mit Blick auf die Ryanair-Aktie dürften beobachten, wie der Konzern seine Abläufe an den Flughäfen weiter automatisiert und effizienter organisiert.

Die neuen Regeln gelten an allen Flughäfen, die von Ryanair bedient werden. In der Praxis bedeutet das: Ist ein Flug für 12 Uhr geplant, wird der Schalter zur Gepäckaufgabe künftig bereits um 11 Uhr geschlossen und nicht mehr wie bisher um 11.20 Uhr. Die Änderung betrifft vor allem Passagiere, die Gepäck aufgeben oder den Check-in am Flughafen nutzen, berichtet das Portal Bankier.

Nach Angaben der Fluggesellschaft handelt es sich dabei um rund 20 Prozent ihrer Passagiere. Die übrigen 80 Prozent, die online einchecken und kein Gepäck aufgeben, sind von der Änderung unmittelbar nicht betroffen.

Ryanair-Aktie aktuell schwächer: Airline setzt verstärkt auf Selbstbedienung

Zum Start in die neue Handelswoche an der Frankfurter Börse tendiert die Ryanair-Aktie in der Verlustzone. Um die Mittagszeit verbucht das Papier der irischen Fluggesellschaft im elektronischen XETRA-Handel ein Minus von annähernd 0,8 Prozent bei 22,95 Euro. Zeitweise lag die Ryanair-Aktie noch tiefer. Die Anleger scheinen von diesen Plänen nicht ganz überzeugt zu sein.

Gleichzeitig kündigte die Fluggesellschaft einen weiteren Ausbau der automatisierten Gepäckabfertigung an. Bis Ende Oktober 2026 sollen Selbstbedienungskioske an mehr als 95 Prozent der von Ryanair angeflogenen Flughäfen verfügbar sein. Die mit der Ryanair-App verbundenen Geräte ermöglichen es Passagieren, Gepäckanhänger selbst auszudrucken und die Abgabe ihres Koffers schneller abzuwickeln.

Für die Entwicklung der Ryanair-Aktie sind solche Maßnahmen insofern relevant, da die Airline seit Jahren stark auf standardisierte Prozesse und eine möglichst effiziente Abfertigung setzt.

Warum Ryanair die Schalter früher schließt

Ryanair erklärt, dass die früheren Schließzeiten das Risiko verringern sollen, dass Passagiere wegen langer Warteschlangen bei Sicherheits- oder Passkontrollen ihren Flug verpassen. Für Reisende hat die Änderung jedoch vor allem eine praktische Konsequenz: Aufgegebenes Gepäck muss früher am Flughafen abgegeben werden.

Wer mit einem Koffer reist, sollte seine Ankunft am Flughafen deshalb künftig nicht mehr zu knapp planen. Vor der Reise empfiehlt es sich, die aktuellen Angaben zum jeweiligen Flug zu prüfen.

Wichtig ist außerdem, zwischen dem Zeitpunkt, an dem der Check-in- beziehungsweise Gepäckschalter schließt, und dem Beginn des Boardings zu unterscheiden.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Technologie
Brady TwinLead: Wenn das Etikett plötzlich mitdenkt
Technologie Brady TwinLead: Wenn das Etikett plötzlich mitdenkt

Ein Etikett bleibt am Produkt, doch die Informationen dahinter können sich verändern. Mit TwinLead verbindet Brady physische...

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Klimaschutz bis 2045: Welche Kosten auf Deutschland zukommen
DWN
Panorama
Panorama Klimaschutz bis 2045: Welche Kosten auf Deutschland zukommen
12.10.2026

Elektroautos, erneuerbare Energien und ein angepasstes Stromnetz: Deutschlands Weg zur Klimaneutralität verlangt hohe Investitionen. Eine...

Handy-Sicherheit im Unternehmen: Ein verlorenes Smartphone kann alles lahmlegen
DWN
Technologie
Technologie Handy-Sicherheit im Unternehmen: Ein verlorenes Smartphone kann alles lahmlegen
12.10.2026

Ein verlorenes Smartphone wirkt zunächst wie ein überschaubares Problem. Doch auf dem Gerät liegen längst E-Mails, Zugänge,...

Ryanair-Aktie: Airline ändert Check-in-Regeln und verkürzt Zeit für die Gepäckaufgabe
DWN
Unternehmen
Unternehmen Ryanair-Aktie: Airline ändert Check-in-Regeln und verkürzt Zeit für die Gepäckaufgabe
12.10.2026

Ryanair-Passagiere müssen aufgegebenes Gepäck am Flughafen künftig früher abgeben. Die Fluggesellschaft verkürzt die Öffnungszeiten...

Plus 20 Prozent: Briefporto könnte stärker steigen als jemals zuvor
DWN
Unternehmen
Unternehmen Plus 20 Prozent: Briefporto könnte stärker steigen als jemals zuvor
12.10.2026

Das Briefporto könnte in Deutschland so stark steigen wie noch nie. Die Bundesnetzagentur hat einen neuen Preisspielraum vorgeschlagen,...

VW-Aktie steigt trotz sinkender Verkäufe: Was den Anlegern und dem Konzern Hoffnung gibt
DWN
Finanzen
Finanzen VW-Aktie steigt trotz sinkender Verkäufe: Was den Anlegern und dem Konzern Hoffnung gibt
12.10.2026

Volkswagen verkauft deutlich weniger Autos, doch die VW-Aktie legt zu. Vor allem China belastet den Konzern, während sich in Europa ein...

Porsche Cayenne Elektro im Test: Dieser Luxus-SUV sprengt die Leistungsgrenzen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Porsche Cayenne Elektro im Test: Dieser Luxus-SUV sprengt die Leistungsgrenzen
12.10.2026

1.156 PS, null auf 100 Kilometer pro Stunde in 2,5 Sekunden und bis zu 400 Kilowatt Ladeleistung: Der elektrische Porsche Cayenne Turbo...

„Die Super-Firewall wird nicht reichen“: Ex-BND-Chef Gerhard Schindler über die Zukunft des Wirtschaftsschutzes
DWN
Technologie
Technologie „Die Super-Firewall wird nicht reichen“: Ex-BND-Chef Gerhard Schindler über die Zukunft des Wirtschaftsschutzes
12.10.2026

Künstliche Intelligenz, Cyberangriffe und klassische Spionage verschmelzen zunehmend miteinander. Gerhard Schindler, von 2012 bis 2016...

Bärbel Bas tritt zurück – Alexander Schweitzer soll Arbeitsminister werden
DWN
Politik
Politik Bärbel Bas tritt zurück – Alexander Schweitzer soll Arbeitsminister werden
12.10.2026

Bärbel Bas zieht sich aus der Bundesregierung und der SPD-Spitze zurück. Für das Arbeitsministerium zeichnet sich bereits eine Nachfolge...