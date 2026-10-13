Wirtschaft

Deutschland baut neue Bahnstrecke von Hamburg nach Hannover – aber erst 2050

Überlastete Strecke: Zwischen Hamburg und Hannover fahren täglich rund 200 Güterzüge, dazu ICE- und Regionalzüge. Staus und Verspätungen wirken sich schnell auf das gesamte Netz aus.
Autor
avtor
Nataša Koražija
13.10.2026 14:06
Lesezeit: 6 min
Deutschland baut neue Bahnstrecke von Hamburg nach Hannover – aber erst 2050
Zusätzliche Eisenbahnkapazitäten wären bereits jetzt dringend erforderlich, um den Personenverkehr auszubauen und den größten deutschen Hafen, Hamburg, zu bedienen. (Bild: dpa) Foto: Daniel Reinhardt

Im Folgenden:

  • Warum die neue Trasse zwischen Hamburg und Hannover erst 2050 fertiggestellt wird.
  • Weshalb das Milliardenprojekt der Bahn auf starken politischen Widerstand stößt.
  • Wie die geplante Neubaustrecke den überlasteten Güterverkehr im Norden entlasten soll.

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Nataša Koražija

Zum Autor:

Nataša Koražija ist leitende Journalistin und Redakteurin bei der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance und hat sich auf die Bereiche Energie, Umwelt, Infrastruktur und Logistik spezialisiert. 

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