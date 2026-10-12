Unternehmen
Anzeige

Mit Heid Immobilienmakler die passende Käufergruppe für jede Immobilie finden

Wer seine Immobilie mit den falschen Argumenten vermarktet, kann trotz marktgerechtem Preis unter seinen Möglichkeiten verkaufen. Entscheidend ist deshalb, früh zu erkennen, für wen das Objekt wirklich interessant ist und welche Eigenschaften bei genau diesen Käufern Gewicht haben.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.10.2026 11:53
Lesezeit: 3 min
Mit Heid Immobilienmakler die passende Käufergruppe für jede Immobilie finden
Nicht jeder Interessent passt zu jeder Immobilie: Eine zielgerichtete Vermarktung bringt Objektmerkmale, Käuferprofil und tatsächlichen Bedarf zusammen. © André und Katharina Heid

Diese Frage gehört bei Heid Immobilienmakler an den Anfang der Vermarktung. Bevor ein Haus breit angeboten wird, geht es darum, Wert, Besonderheiten und Käuferprofil sauber aufeinander abzustimmen. Mit dem richtigen Experten an der Seite bekommt eine Immobilie so eine klare Position im Markt – und spricht genau die Interessenten an, für die sie tatsächlich relevant ist.

Dasselbe Haus – aber wer ist wirklich ein Match?

Nehmen wir ein Einfamilienhaus aus den 1970er-Jahren mit 480.000 Euro Angebotspreis als Beispiel. Energieklasse H mit einem großen Grundstück und ruhiger Familienlage. Energetisch besteht jedoch Modernisierungsbedarf mit modellhaft weiteren 60.000 EUR.

-> Wenn allen dasselbe Haus verkauft wird

Interessent

Was er eigentlich sucht

Was bei pauschaler Vermarktung hängenbleibt

Match

Familie mit zwei Kindern

Platz, Garten, kurze Alltagswege

Baujahr, Wohnfläche, Energieklasse

eher gering

Paar mit Modernisierungsplänen

bezahlbarer Bestand mit Gestaltungsspielraum

Sanierungsbedarf wirkt vor allem wie ein Nachteil

eher gering

Käufer mit Homeoffice-Bedarf

zusätzliche nutzbare Räume

Keller und Grundriss werden nur technisch beschrieben

offen

= Es fehlen die Argumente, die aus Daten einen persönlichen Grund für den Kauf machen.

Die Experten von Heid Immobilienmakler richten die Immobilie deshalb vor der Vermarktung auf Zielgruppe und Preis aus. Die Besonderheiten des Objekts bestimmen mit, welche Interessenten angesprochen werden und welche Argumente Gewicht bekommen. Genau dadurch verändert sich das Bild:

-> Wie Heid Immobilienmakler das Match schärft

Interessent

Relevanter Blick auf dasselbe Haus

Match

Familie mit zwei Kindern

großes Grundstück, passende Raumaufteilung und familiengeeignetes Umfeld rücken in den Vordergrund

mögliches Match

Paar mit Modernisierungsplänen

Sanierungsbedarf wird transparent mit dem vorhandenen Gestaltungsspielraum zusammen gedacht

mögliches Match

Käufer mit Homeoffice-Bedarf

Grundriss und zusätzliche Flächen werden darauf geprüft, ob die gewünschte Nutzung tatsächlich funktioniert

Match – oder früh aussortieren

Gerade der letzte Punkt ist wichtig. Gute Vermarktung soll nicht jeden Interessenten überzeugen. Sie soll möglichst früh zeigen, bei wem Immobilie und Bedarf zusammenpassen und bei wem nicht. Wer passende Käufer für die Immobilie finden will, braucht deshalb nicht möglichst viel Reichweite, sondern eine Ansprache, die Bedarf, Budget und Nutzungsvorstellungen mit den Eigenschaften des Objekts zusammenführt.

Das spart dem Verkäufer Gespräche und Besichtigungen, die ohnehin kaum zum Abschluss führen, und konzentriert die Vermarktung auf diejenigen, für die das Objekt wirklich relevant ist.

Heid Immobilienmakler beschreibt den eigenen Ansatz so:

Jede Immobilie wird individuell positioniert, die Vermarktung auf Zielgruppe und Preis abgestimmt; zusätzlich bestehen Kontakte zu geprüften Interessenten. So wird aus Reichweite nicht automatisch Erfolg – aber aus einer klar positionierten Immobilie kann deutlich zielgerichteter Nachfrage entstehen.

Hinter diesem Ansatz steht eine bundesweit aufgestellte Unternehmensgruppe mit mehr als 220 zertifizierten Sachverständigen und Maklern. Auch die Erfahrungen bisheriger Kunden sind öffentlich sichtbar: Auf dem Maklerauftritt werden aktuell 4,9 von 5 Sternen bei 459 Google-Bewertungen ausgewiesen; die Sachverständigensparte Heid Immobilienbewertung kommt bei ProvenExpert auf 814 veröffentlichte Bewertungen.

Der Preis allein verrät noch nicht, wer wirklich zum Haus passt

Ein Interessent sucht bis 450.000 Euro, das Haus kostet 480.000 Euro. Kein Match? Nicht unbedingt. Laut Interhyp haben nur 34 Prozent der Kaufplaner ihre tragbare Monatsrate konkret berechnet. Das eingestellte Suchbudget ist deshalb nicht immer die tatsächliche finanzielle Grenze.

Für Verkäufer heißt das: Ein Interessent knapp unter dem Angebotspreis kann trotzdem passen, während ein höheres Suchbudget noch keine gesicherte Finanzierung bedeutet. Heid Immobilienmakler prüft bei ernsthaftem Interesse auch Bonität und Finanzierung.

So werden mögliche Käufer nicht vorschnell ausgeschlossen – und vermeintlich passende Interessenten früh erkannt, wenn der Kauf finanziell doch nicht trägt.

Energieklasse H – wer kauft das überhaupt noch? Mehr Käufer, als viele Eigentümer erwarten

Bei Käufern bis 36 Jahre enthalten laut Europace rund 63 bis 64 Prozent der Finanzierungsanfragen für Immobilien der Energieklasse H bereits ein Modernisierungsbudget. Für diese Interessenten ist der Sanierungsbedarf also längst Teil der Kalkulation.

Genau hier entscheidet sich, wie gut ein Haus verkauft wird. Heid Immobilienmakler muss eine Energieklasse H nicht kleinreden, sondern kann das Objekt gezielt dort positionieren, wo Modernisierung finanziell bereits mitgedacht wird. Ein großes Grundstück, Ausbaupotenzial oder eine gefragte Lage bekommen dadurch wieder das Gewicht, das sie verdienen.

Für Eigentümer kann das einen spürbaren Unterschied machen: Statt mit dem vermeintlichen Makel „Energieklasse H“ in die Vermarktung zu starten, wird das Haus den Käufern gezeigt, die darin ein Projekt mit Potenzial sehen.

Fazit: Nicht jeder Interessent muss passen – der richtige schon

„Eine Immobilie verkauft man nicht jeden Tag“, sagt André Heid, Geschäftsführer von Heid Immobilienmakler. Eigentümer treffen diese Entscheidung also selten – Heid begleitet sie dagegen täglich. Mehr als 220 Sachverständige und Makler stehen dafür innerhalb der Unternehmensgruppe zur Verfügung.

 


Klimaschutz bis 2045: Welche Kosten auf Deutschland zukommen
DWN
Panorama
Panorama Klimaschutz bis 2045: Welche Kosten auf Deutschland zukommen
12.10.2026

Elektroautos, erneuerbare Energien und ein angepasstes Stromnetz: Deutschlands Weg zur Klimaneutralität verlangt hohe Investitionen. Eine...

Handy-Sicherheit im Unternehmen: Ein verlorenes Smartphone kann alles lahmlegen
DWN
Technologie
Technologie Handy-Sicherheit im Unternehmen: Ein verlorenes Smartphone kann alles lahmlegen
12.10.2026

Ein verlorenes Smartphone wirkt zunächst wie ein überschaubares Problem. Doch auf dem Gerät liegen längst E-Mails, Zugänge,...

Ryanair-Aktie: Airline ändert Check-in-Regeln und verkürzt Zeit für die Gepäckaufgabe
DWN
Unternehmen
Unternehmen Ryanair-Aktie: Airline ändert Check-in-Regeln und verkürzt Zeit für die Gepäckaufgabe
12.10.2026

Ryanair-Passagiere müssen aufgegebenes Gepäck am Flughafen künftig früher abgeben. Die Fluggesellschaft verkürzt die Öffnungszeiten...

Plus 20 Prozent: Briefporto könnte stärker steigen als jemals zuvor
DWN
Unternehmen
Unternehmen Plus 20 Prozent: Briefporto könnte stärker steigen als jemals zuvor
12.10.2026

Das Briefporto könnte in Deutschland so stark steigen wie noch nie. Die Bundesnetzagentur hat einen neuen Preisspielraum vorgeschlagen,...

VW-Aktie steigt trotz sinkender Verkäufe: Was den Anlegern und dem Konzern Hoffnung gibt
DWN
Finanzen
Finanzen VW-Aktie steigt trotz sinkender Verkäufe: Was den Anlegern und dem Konzern Hoffnung gibt
12.10.2026

Volkswagen verkauft deutlich weniger Autos, doch die VW-Aktie legt zu. Vor allem China belastet den Konzern, während sich in Europa ein...

Porsche Cayenne Elektro im Test: Dieser Luxus-SUV sprengt die Leistungsgrenzen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Porsche Cayenne Elektro im Test: Dieser Luxus-SUV sprengt die Leistungsgrenzen
12.10.2026

1.156 PS, null auf 100 Kilometer pro Stunde in 2,5 Sekunden und bis zu 400 Kilowatt Ladeleistung: Der elektrische Porsche Cayenne Turbo...

„Die Super-Firewall wird nicht reichen“: Ex-BND-Chef Gerhard Schindler über die Zukunft des Wirtschaftsschutzes
DWN
Technologie
Technologie „Die Super-Firewall wird nicht reichen“: Ex-BND-Chef Gerhard Schindler über die Zukunft des Wirtschaftsschutzes
12.10.2026

Künstliche Intelligenz, Cyberangriffe und klassische Spionage verschmelzen zunehmend miteinander. Gerhard Schindler, von 2012 bis 2016...

Bärbel Bas tritt zurück – Alexander Schweitzer soll Arbeitsminister werden
DWN
Politik
Politik Bärbel Bas tritt zurück – Alexander Schweitzer soll Arbeitsminister werden
12.10.2026

Bärbel Bas zieht sich aus der Bundesregierung und der SPD-Spitze zurück. Für das Arbeitsministerium zeichnet sich bereits eine Nachfolge...