Politik

Putin ist erfolgreicher, als uns lieb sein kann: Analyst weist auf großen Fehler der NATO hin

Sabotage, Drohnen und Angriffe auf Infrastruktur: Nach Einschätzung des Russland-Experten Mason Clark verfolgt der Kreml damit ein größeres Ziel. Putin wolle die Reaktionsschwelle der Nato immer weiter verschieben und Zweifel an Artikel fünf säen. Clark warnt, dass Europas zurückhaltende Antworten Russland bislang eher ermutigen als abschrecken.
Autor
avtor
Helena Bang-Udesen
12.10.2026 17:13
Lesezeit: 13 min
Putin ist erfolgreicher, als uns lieb sein kann: Analyst weist auf großen Fehler der NATO hin
Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine wachsende Kluft innerhalb der NATO entdeckt. Nun sieht er seine Chance gekommen, weitere Spaltungen innerhalb des Bündnisses zu schüren. (Bild: dpa) Foto: Alexander Kazakov

Im Folgenden:

  • Wie der Kreml mit gezielten Nadelstichen das Beistandsversprechen der NATO untergräbt.
  • Warum die zurückhaltende Reaktion westlicher Regierungen Moskau laut ISW-Analysten ermutigt.
  • Welche politischen Risse innerhalb der Allianz die kollektive Verteidigung gefährden.

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Helena Bang-Udesen

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Helena Bang-Udesen arbeitet bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern.

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