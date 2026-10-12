Politik

Putin ist erfolgreicher, als uns lieb sein kann: Analyst weist auf großen Fehler der NATO hin

Sabotage, Drohnen und Angriffe auf Infrastruktur: Nach Einschätzung des Russland-Experten Mason Clark verfolgt der Kreml damit ein größeres Ziel. Putin wolle die Reaktionsschwelle der Nato immer weiter verschieben und Zweifel an Artikel fünf säen. Clark warnt, dass Europas zurückhaltende Antworten Russland bislang eher ermutigen als abschrecken.