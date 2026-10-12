Unternehmen

Plus 20 Prozent: Briefporto könnte stärker steigen als jemals zuvor

Das Briefporto könnte in Deutschland so stark steigen wie noch nie. Die Bundesnetzagentur hat einen neuen Preisspielraum vorgeschlagen, der Privatkunden und Unternehmen betrifft. Doch was bedeutet das für den nächsten Standardbrief, und welche Entscheidung steht vor der endgültigen Preisfestlegung noch aus?