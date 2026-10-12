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Plus 20 Prozent: Briefporto könnte stärker steigen als jemals zuvor

Das Briefporto könnte in Deutschland so stark steigen wie noch nie. Die Bundesnetzagentur hat einen neuen Preisspielraum vorgeschlagen, der Privatkunden und Unternehmen betrifft. Doch was bedeutet das für den nächsten Standardbrief, und welche Entscheidung steht vor der endgültigen Preisfestlegung noch aus?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.10.2026 12:02
Lesezeit: 7 min
Plus 20 Prozent: Briefporto könnte stärker steigen als jemals zuvor
Droht beim Briefporto der bislang größte Preissprung? (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum das Briefporto vor einer historischen Preissteigerung steht.
  • Wie teuer ein Standardbrief künftig werden könnte.
  • Wie Deutschland beim Briefporto im europäischen Vergleich abschneidet.

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