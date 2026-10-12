Politik

Kritische Rohstoffe: EU startet 46 neue Projekte, doch die alten scheitern

Europa will sich aus Chinas Rohstoffklammer befreien. Dafür bringt Brüssel 46 neue strategische Projekte auf den Weg, die Investitionen von 21,1 Milliarden Euro benötigen. Doch schon die erste Rohstoffoffensive steckt in Schwierigkeiten: Projekte verzögern sich, Finanzierungen fehlen, manche Vorhaben stehen vor dem Aus. Während die EU neue Milliardeninvestitionen anstoßen will, wächst die Frage, ob Europa seine Abhängigkeit von China tatsächlich überwinden kann.