Wirtschaft

Deutsche Arbeitnehmer in der Dauerkrise: Immer mehr psychische Erkrankungen

Die Krisen der vergangenen Jahre hinterlassen Spuren in der Psyche vieler Menschen und am Arbeitsmarkt: Immer mehr Arbeitnehmer fallen aufgrund psychischer Erkrankungen aus. Allein die Zahl der Burnout-Diagnosen ist seit 2016 um 77 Prozent gestiegen. Welche Ängste und Sorgen die Deutschen krank machen.