Wirtschaft

Deutsche Arbeitnehmer in der Dauerkrise: Immer mehr psychische Erkrankungen

Die Krisen der vergangenen Jahre hinterlassen Spuren in der Psyche vieler Menschen und am Arbeitsmarkt: Immer mehr Arbeitnehmer fallen aufgrund psychischer Erkrankungen aus. Allein die Zahl der Burnout-Diagnosen ist seit 2016 um 77 Prozent gestiegen. Welche Ängste und Sorgen die Deutschen krank machen.
Autor
Mirell Bellmann
25.10.2026 14:33
Lesezeit: 5 min
Deutsche Arbeitnehmer in der Dauerkrise: Immer mehr psychische Erkrankungen
Die Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen stiegen bei AOK-Versicherten in den vergangenen zehn Jahren um 42 Prozent. (Foto: dpa) Foto: Sina Schuldt

Im Folgenden:

  • Wie wirtschaftliche Unsicherheit die psychische Belastung der Beschäftigten auf ein Rekordniveau treibt.
  • Warum die Fehltage durch Burnout-Diagnosen seit 2016 um 77 Prozent gestiegen sind.
  • Welche finanziellen Belastungen die langen Ausfallzeiten für Arbeitsmarkt und Krankenkassen bedeuten.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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