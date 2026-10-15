Finanzen

Goldpreis-Prognose: Einer der größten Käufer beginnt zu verkaufen

Jahrelang kauften Zentralbanken Gold in außergewöhnlichem Umfang. Nun schlägt mit Kasachstan einer der größten Käufer einen anderen Kurs ein. Steigende Renditen amerikanischer Staatsanleihen machen Dollar-Anlagen attraktiver. Für die Goldpreis-Prognose könnte der Schritt ein wichtiges Signal sein, auch wenn die Zentralbank selbst weiterhin mit leicht steigenden Goldpreisen rechnet.
Autor
avtor
Michał Kubicki
15.10.2026 13:43
Lesezeit: 9 min
Goldpreis-Prognose: Einer der größten Käufer beginnt zu verkaufen
Goldpreis-Prognose: Zentralbank dreht nach Jahren des Kaufbooms um. (Bild: dpa) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum Kasachstan als einer der weltweit größten Käufer nun seine Goldreserven reduziert.
  • Wie die höchsten US-Anleiherenditen seit Jahrzehnten die Attraktivität von Gold schmälern.
  • Weshalb eine BIZ-Studie die Rolle von Gold als sicheren Hafen infrage stellt.

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Michał Kubicki

***

Die Börse begleitet Michał Kubicki schon seit seinem Studium der Finanz- und Rechnungswissenschaften in Lublin; später vertiefte er sein Wissen im Investmentbanking an der Warschauer SGH. Heute arbeitet er im Marktressort von Bankier.pl und steuert für die DWN gelegentlich Gastbeiträge zu Aktien, Finanzmärkten und Unternehmen bei.

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