Finanzen

Was wäre, wenn ich statt des S&P 500 einfach seine Mutter kaufen würde?

Ohne das Unternehmen S&P Global könnten die Finanzmärkte nur schwer funktionieren. Der Aktienkurs ist in diesem Jahr jedoch auf ein attraktiveres Niveau gefallen und hat damit meine Aufmerksamkeit geweckt.
Autor
avtor
Investor Felix
19.10.2026 16:00
Lesezeit: 9 min
Was wäre, wenn ich statt des S&P 500 einfach seine Mutter kaufen würde?
Bild: ChatGPT, Bearbeitung: DWN

Im Folgenden:

  • Warum die Aktie des S&P-500-Mutterkonzerns trotz KI-Sorgen für Investoren attraktiv wird.
  • Wie S&P Global durch Konzernumbau und Milliarden-Aktienrückkäufe seine Rentabilität steigert.
  • Weshalb der Finanzdaten-Konzern im Vergleich zu Wettbewerbern wie Moody’s einen deutlichen Bewertungsabschlag aufweist.

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avtor1
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